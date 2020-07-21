رئيس الإنجيلية عن إحباط الهجوم الإرهابى بشمال سيناء: ستبقى مصر صلبة عفية في وجه الإرهاب

ثمنت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الدور البطولي للقوات المسلحة في إحباط الهجوم الإرهابى الغادر، اليوم الثلاثاء، على إحدى الارتكازات الأمنية بمدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وقال الدكتور القس أندريه زكي، في بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية للطائفة الإنجيلية بموقع "فيسبوك": "نثمن الدور البطولي للقوات المسلحة ودروها في القضاء على جذور الإرهاب واقتلاعه، كما نقدر تضحيات ودماء شهدائنا الأبطال من القوات المسلحة المصرية، والتي ستظل خالدة في ذاكرتنا الوطنية، وستبقى مصر صلبة عفية في وجه هذا الإرهاب الأسود، ولن تثنيها هذه المحاولات عن المضي في طريق التنمية والتقدم".

وأضاف: "نصلي إلى الله أن يمنح العزاء والصبر لأهل الشهداء، الذين قدموا أرواحهم فداءً لوطننا الغالي، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يمنح مصرنا العزيزة السلام والأمان".

وكانت القوات المسلحة، أعلنت إحباط هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية، ببئر العبد في شمال سيناء؛ ما أسفر عن مقتل 18 فردا تكفيريا، وتدمير عدد 4 عربات منهم 3 عربات مفخخة.

وأضافت أنه نتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين تم استشهاد عدد 2 من أبطال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بآداء واجبهم الوطنى.