قال اللواء محمد عبد الواحد، خبير الأمن القومي، والشؤون الإفريقية، إن هناك تناقضًا بين التصريحات التركية والفعل على الأرض.

وأشار خلال حواره ببرنامج وراء الحدث الذي يذاع على قناة الغد، إلى أن الأسابيع الماضية شهدت تحركات ودعمًا عسكريًا ملحوظا من أنقرة إلى ليبيا، كما أن هناك تصعيدًا واضحًا تجاه سرت، وهناك تجهيزات عسكرية وأرتال من العسكريين تتحرك هناك.

وأوضح، أن هناك جسرًا مفتوحًا بين أنقرة وليبيا للدعم، والتصريحات ربما تكون مناورة، مشيرًا إلى أن الخطوط الحمراء التي وضعتها مصر ليست تهديدًا لأحد، ولكنها خطوط تمس الأمن القومي المصري مباشرة، خاصة في ظل الفوضى التي تشهدها ليبيا، مؤكدًا أن القاهرة لا تميل للحرب لكن تؤمن محيطها القومي.

وأشار إلى أن التواجد التركي في ليبيا غير مرحب به إقليميًا ودوليًا والموقف المصري مشروط بتجاوز الخطوط الحمراء