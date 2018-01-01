انفجار قرب محطة لمترو الأنفاق في العاصمة الأوكرانية كييف

أفادت وسائل إعلام بوقوع انفجار بالقرب من إحدى محطات مترو الأنفاق في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت شرطة كييف في بيان لها إنها تلقت معلومات اليوم الثلاثاء عن زرع متفجرات في ساحة قرب محطة مترو "ميتسكايا" في المدينة، وتم على الفور إرسال فرق مختصة إلى الموقع، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف البيان أنه لدى تفتيش المنطقة تم العثور على صندوق مشبوه يقع قرب محل تجاري، وتقرر تفجيره.

وأخذ أفراد الشرطة بقايا الصندوق لفحصه، فيما تستمر عملية التفتيش في المنطقة المحيطة.

ووقع هذا الحادث بعد ساعات من قيام رجل مسلح باحتجاز رهائن في حافلة بمدينة لوتسك غربي أوكرانيا.