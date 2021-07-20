كريم محمود عبدالعزيز يكشف متاعب واجهها والده: باع جرائد في النمسا ونام على الرصيف

قال الفنان إياد نصار، إن باتمان كان من الشخصيات الخارقة المقربة إليه في سن معينة؛ لأنه شخص عادي لا يمتلك قوة خارقة، موضحًا أن باتمان استثمر قدراته العائلية والمادية.



وأضاف خلال لقائه لبرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية «CBC»، مساء الأربعاء، أن والده هو البطل الخارق في حياته الواقعية، مشيرًا إلى أنه رجل عصامي وبنى نفسه وحياته معتمدًا على ذاته.



من جانبه، أشار الفنان كريم محمود عبدالعزيز، إلى أنه لم يعجب بالأبطال الخارقين في الأفلام أو الروايات، قائلًا إن تلك الأفلام لم تستهويه ولم تمثل متعة بالنسبة له.



وذكر أن والده هو البطل الخارق والمثل الأعلى في حياته، لافتًا إلى أنه تعرض لمتاعب عديدة وتعرض لإحباطات مستمرة تسببت في سفره إلى النمسا وعمله في بيع الجرائد.



وروى أن أحد المخرجين قال له إنه لا علاقة له بالتمثيل عندما سأله عن رأيه بمسرحية قدمها في الجامعة، متابعًا: «قال له أنت تسافر برا تشوف شغلانة، وسافر النمسا وباع جرائد ونام على الرصيف وتعب، وهو بالنسبة لي أكبر من السوبر هيرو».