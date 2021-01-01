راغب علامة: فيفي عبده كانت تقولي دايما الرجالة حلوين بس مفيش وقت

قال الفنان راغب علامة، إنه بدأ الغناء في النوادي الليلية حتى وصل إلى أضواء المدينة، لافتًا إلى أن الفنانة فيفي عبده كانت دائمًا ما تقول له: «الرجالة حلوين بس مفيش وقت يا راغب»، بحسب وصفه.



وروى خلال لقاء لبرنامج «سهرانين»، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة عبر فضائية «ON E»، مساء الأربعاء، موقفًا كوميديًا جمعه بفيفي أثناء صعودها على المسرح، قائلًا: «كانت طالعة في حفلة زي الوردة قولت لها يا فيفي إنتي وردتنا سمعتها إنتي والدتنا فزعلت».



وعن الفرق بين السوق في الماضي والآن، شدد على أهمية مواكبة الفنان للتطور الذي يحدث كل 10 سنوات، مشيرًا إلى أن مواكبة التطور والتجديد أمر لا يضايقه.



وذكر أنه لا يعارض تقديم الفنان للعمل الذي يحبه، معلقًا: «ليس خطأ تقديم عمل تحبه لكن الخطأ عدم تطوير المحتوى المقدم، كل شيء أقدمه أحبه لكنه مساير لما يرغب الجمهور في الاستماع إليه».











