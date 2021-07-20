تقرير: الحد الأدنى للأجور في لبنان لا يكفي خُمس تكلفة طعام أسرة واحدة

ونقلت "فرانس برس" عن مرصد الأزمة للجامعة الأمريكية ببيروت، أن طعام أسرة لبنانية من 5 أفراد يتكلف في الشهر 150 دولارا تعادل 3.5 ليرة لبنانية، في حين تبلغ قيمة الحد الأدنى للأجور 30 دولارا فقط تعادل 475 ألف ليرة لبنانية.وأضاف المرصد أن أسعار السلع الغذائية تضاعفت في لبنان بـ7 مرات خلال سنوات الأزمة الاقتصادية الأخيرة.يقول ناصر ياسين، مدير المرصد، إنه بسبب تفاقم الأزمة وجشع التجار، تشهد السلع الغذائية تصاعدا سريعا بالأسعار، إذ ارتفع متوسط الأسعار بـ50% خلال الشهر الحالى وحده.وأوضح المرصد أنه لم تتم دراسة تكلفة المياه والكهرباء والوقود للأسرة اللبنانية، فى حين يعتمد أغلب اللبنانيين على مولدات الكهرباء بالسولار في منازلهم.يذكر أنه خلال الأزمة الاقتصادية فقدت الليرة اللبنانية 90% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، وذلك منذ عامين، بينما استقر أكثر من نصف المجتمع اللبنانى تحت خط الفقر.