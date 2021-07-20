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تقرير: الحد الأدنى للأجور في لبنان لا يكفي خُمس تكلفة طعام أسرة واحدة

أدهم السيد
نشر في: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 2:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 2:30 م
أفاد تقرير حديث، اليوم الأربعاء، بأن الحد الأدنى للأجور فى لبنان تبلغ قيمته خُمس تكلفة طعام الشهر للأسرة الواحدة في البلاد؛ ما يدل على قسوة الأزمة الاقتصادية وتسارع وتيرتها.

ونقلت "فرانس برس" عن مرصد الأزمة للجامعة الأمريكية ببيروت، أن طعام أسرة لبنانية من 5 أفراد يتكلف في الشهر 150 دولارا تعادل 3.5 ليرة لبنانية، في حين تبلغ قيمة الحد الأدنى للأجور 30 دولارا فقط تعادل 475 ألف ليرة لبنانية.

وأضاف المرصد أن أسعار السلع الغذائية تضاعفت في لبنان بـ7 مرات خلال سنوات الأزمة الاقتصادية الأخيرة.

يقول ناصر ياسين، مدير المرصد، إنه بسبب تفاقم الأزمة وجشع التجار، تشهد السلع الغذائية تصاعدا سريعا بالأسعار، إذ ارتفع متوسط الأسعار بـ50% خلال الشهر الحالى وحده.

وأوضح المرصد أنه لم تتم دراسة تكلفة المياه والكهرباء والوقود للأسرة اللبنانية، فى حين يعتمد أغلب اللبنانيين على مولدات الكهرباء بالسولار في منازلهم.

يذكر أنه خلال الأزمة الاقتصادية فقدت الليرة اللبنانية 90% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، وذلك منذ عامين، بينما استقر أكثر من نصف المجتمع اللبنانى تحت خط الفقر.

https://www.france24.com/en/live-news/20210721-lebanon-families-spend-5-times-minimum-wage-on-food-study

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