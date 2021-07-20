المشاط: مصر احتلت المركز الرابع في مؤشر «إيكونوميست» لعودة الحياة بعد كورونا

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر احتلت المركز الرابع في مؤشر «إيكونوميست» لعودة الحياة إلى طبيعتها بعد كورونا، بين الدول التي أظهرت مرونة في مواجهة جائحة فيروس كورونا.



وأوضحت المشاط، في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن هذا المؤشر تجريه مجلة «الإيكونوميست» البريطانية، ويضم 50 من أكبر اقتصادات العالم والتي تمثل 90% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.



وابتكرت الإيكونوميست "مؤشر الحياة الطبيعية" لتتبع كيف تغير السلوك الحياة بسبب وباء كورونا، يتكون من 8 مؤشرات، مقسمة إلى 3 مجموعات، الأولى هي النقل والسفر: "النقل العام في المدن الكبرى ؛ حيث يقيس مقدار الازدحام المروري في تلك المدن، وعدد الرحلات الدولية والمحلية".



فيما ينظر الثاني إلى الترفيه والتسلية:" كم من الوقت يقضيه خارج المنزل، وإيرادات شباك التذاكر للسينما، وحضور الأحداث الرياضية الاحترافية".



والثالث هو البيع بالتجزئة والعمل: " الإقبال على المتاجر ؛ وشغل المكاتب (يقاس بإقبال أماكن العمل في المدن الكبرى)".





