شقيق ياسمين عبدالعزيز يعلن تحسن صحتها وخروجها من الرعاية المركز

أعلن الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن تحسن الحالة الصحية لها وخروجها من الرعاية المركز، موضحا أنه غير مسموح بأي زيارة لها.



وكتب وائل عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «الحمد لله خرجت من العنايه المركزه بفضل ربنا وكل الي بيحبوها بس مفيش زيارت».



وكان وجه الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على الاهتمام بياسمين وإرسال فريق طبي متكامل لمتابعة حالتها الصحية، والإشراف على الأطباء الذين أجروا لها العملية.



وكتب وائل عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «نشكر سياده رئيس الجمهوريه السيد / عبد الفتاح السيسي والد لكل المصريين علي إرسال فريق طبي متكامل لمتابعه الحاله والإشراف علي أطباء إجراء العمليه آملين من الله عز وجل الشفاء العاجل لبنتنا.. دعاوتكم في يوم عرفه جزاكم الله خير».



وكان طلب الفنان أحمد العوضي من جمهوره، وجمهور زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، عدم الانسياق وراء الشائعات التي تتعرض لحقيقة مرض زوجته.



وقال على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "يا جماعة بعد إذنكم، أي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط، وأنا مقولتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم، وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل".



وأضاف: "هي في الرعاية دلوقتي، ومحتاجة دعواتكم، دي كفايه إنها تهون عليها، شكرا ليكم".





