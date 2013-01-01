طاقم تحكيم أردني لمباراة مصر وإسبانيا في الأولمبياد

كلّف الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم تحكيم أردني لقيادة مباراة المنتخب الوطني الأولمبي أمام نظيره الإسباني، في منافسات دورة الألعاب الأولمبية.

وعينت لجنة حكام الفيفا الحكم الأردني أدهم مخادمة لقيادة المباراة الأولى للفراعنة في أولمبياد طوكيو، على أن يعاونه أحمد الرالي ومحمد الكلاف كمساعدين أول وثان.

وسيكون الياباني هيرويوكي كيمورا حكمًا رابعًا، فيما يتولى قيادة تقنية حكم الفيديو المساعد التشيكي داجمار دامكوفا والإيطالي جوي ريتزولي، فيا يكون خالد نصار، منسقًا للمباراة.

ويعد مخادمة ​البالغ من العمر 34 عامًا هو حكم الساحة العربي الوحيد في أولمبياد طوكيو، وهو حكم دولي منذ 2013 وشارك في العديد من المسابقات الدولية من بينها مرحلة تصفيات المنطقة الآسيوية لكأس العالم 2018 في روسيا وكأس آسيا وكأس العالم تحت 20 سنة في بولندا 2019.

ويلتقي المنتخب الوطني بنظيره الإسباني، في التاسعة والنصف من صباح غدٍ الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو.

وكانت قرعة منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو قد أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات إسبانيا، والأرجنتين وأستراليا.