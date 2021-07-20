الخطيب يقطع إجازته ويطمئن على الأهلي قبل العودة لمباريات الدوري

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قطع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إجازته لعيد الأضحى المبارك، وحرص على متابعة مران الفريق، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ويلعب الأهلي مع البنك الأهلي غدًا الخميس على ملعب الأهلي we السلام في السابعة مساءً.

وجاء حضور محمود الخطيب لمساندة اللاعبين والجهاز الفني قبل خوض المرحلة الصعبة من مسابقة الدوري العام.

حيث يؤدي الأهلي ثلاث مباريات من مؤجلاته مع فرق البنك الأهلي والإنتاج الحربي وأسوان بدون لاعبيه المنضمين إلى المنتخب الأوليمبي، وهم السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام.