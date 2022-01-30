الصحة العالمية تدرس تصنيف جدري القردة حالة طوارئ عالمية

تدرس منظمة الصحة العالمية تصنيف فيروس جدري القردة على أنه «حالة طوارئ عالمية»، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، صباح الخميس.

وأمس الأربعاء، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، تسجيل نحو 14 ألف إصابة بجدرى القردة في أكثر من 70 دولة حول العالم.

وقال جيبريسوس، في بيان صادر عن المنظمة يوم الأربعاء: «إنه تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن حوالي 14 ألف حالة مؤكدة هذا العام من أكثر من 70 دولة وإقليم. حتى الآن، تم الإبلاغ عن خمس وفيات، كلها في إفريقيا» وفقا لوكالات أخبار عالمية.

وأضاف: «أنه لا يزال يتم اكتشاف معظم الإصابات في أوروبا، ومعظمها بين الرجال الذين مارسوا الجنس مع رجال أمثالهم».