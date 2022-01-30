 الكرملين: نرفض اتهامنا باستخدام الغاز للضغط على أوروبا أو ابتزازها - بوابة الشروق
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الكرملين: نرفض اتهامنا باستخدام الغاز للضغط على أوروبا أو ابتزازها

موسكو - د ب أ
نشر في: الخميس 21 يوليه 2022 - 1:29 م | آخر تحديث: الخميس 21 يوليه 2022 - 1:29 م
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، اليوم الخميس، إن روسيا "ترفض رفضا قاطعا" الاتهامات التي تفيد بأنها تستخدم الغاز للضغط على أوروبا أو ابتزازها، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أن أي قضايا تقنية تنشأ فيما يتعلق بخط أنابيب نورد ستريم هي نتيجة للعقوبات الغربية.

وقال إن جازبروم مستعدة للوفاء بالتزاماتها كاملة.

ويحول الوضع في ظل القيود دون تعزيز الإمدادات إلى نسبة مئة بالمئة.

ويخطط الرئيس فلاديمير بوتين للقاء وزير الطاقة نيكولاي شولجينوف، اليوم الخميس، لمناقشة الاستعدادات للشتاء.

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