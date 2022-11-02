استطلاع رأي: حزب «آنو» التشيكي سيفوز في انتخابات مجلس النواب

ذكر استطلاع جديد للرأي صادر عن وكالة "ميديان"، أن حزب "آنو" المعارض التشيكي سيفوز في انتخابات مجلس النواب في البرلمان، بحصوله على 5ر35% من دعم الناخبين.

وسيأتي حزب "الديمقراطيون المدنيون"، وهو أقوى حزب، في الائتلاف الحاكم، في المركز الثاني، بحصوله 14% وسيحصل حزب "القراصنة"وهو أيضا في الحكومة، على 11% ، حسب "إذاعة براغ" التشيكية اليوم الجمعة.

وأشار الاستطلاع إلى أن حزب "الحرية والديمقراطية المباشرة" اليميني الشعبوي، بزعامة توميو أوكامورا سيأتي في المركز الرابع، بحصوله على 10% من دعم الناخبين.

وحصل الحزب "الديمقراطي المسيحي" ، وهو أيضا جزء من الائتلاف الحاكم، على دعم 2% من الناخبين ولن يصل إلى مجلس النواب إذا خاص الانتخابات بشكل مستقل.