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استطلاع رأي: حزب «آنو» التشيكي سيفوز في انتخابات مجلس النواب

د ب أ
نشر في: الجمعة 21 يوليه 2023 - 2:30 م | آخر تحديث: الجمعة 21 يوليه 2023 - 2:30 م

ذكر استطلاع جديد للرأي صادر عن وكالة "ميديان"، أن حزب "آنو" المعارض التشيكي سيفوز في انتخابات مجلس النواب في البرلمان، بحصوله على 5ر35% من دعم الناخبين.

وسيأتي حزب "الديمقراطيون المدنيون"، وهو أقوى حزب، في الائتلاف الحاكم، في المركز الثاني، بحصوله 14% وسيحصل حزب "القراصنة"وهو أيضا في الحكومة، على 11% ، حسب "إذاعة براغ" التشيكية اليوم الجمعة.

وأشار الاستطلاع إلى أن حزب "الحرية والديمقراطية المباشرة" اليميني الشعبوي، بزعامة توميو أوكامورا سيأتي في المركز الرابع، بحصوله على 10% من دعم الناخبين.

وحصل الحزب "الديمقراطي المسيحي" ، وهو أيضا جزء من الائتلاف الحاكم، على دعم 2% من الناخبين ولن يصل إلى مجلس النواب إذا خاص الانتخابات بشكل مستقل.


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