القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير مسيّرة حوثية فوق البحر الأحمر

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" تدمير طائرة مسيّرة انطلقت من مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن.



وأضافت في بيان لها على منصة "إكس" يوم السبت، أن الطائرة المسيرة كانت تشكل تهديدا وشيكا على القوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن المسيرة تم تدميرها.

وأفادت في البيان بأنه تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا واطمئنانا.



والسبت، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) إصابة سفينة تجارية بأضرار طفيفة إثر تعرضها لهجومين قرب مدينة المخا الساحلية المطلة على باب المندب غرب اليمن.

وأفادت الهيئة في بيان عبر منصة "إكس" بأن "ربان سفينة تجارية أبلغ عن تعرضها لهجومين على بعد 64 ميلا بحريا شمال غرب مدينة المخا باليمن".



وأوضحت أن الهجوم الأول وقع بواسطة نظام جوي غير مأهول (طائرة مسيرة) انفجر قرب السفينة، مما أدى إلى إحداث أضرار طفيفة فيها.

أما الهجوم الثاني فقد وقع بواسطة "زورق مسيّر" انفجر على مقربة من السفينة.

ولم تذكر الهيئة في بيانها هوية السفينة أو الجهة المالكة لها.

وعادة ما تشير البحرية البريطانية بمثل هذه الحوادث إلى الهجمات التي يشنها الحوثيون.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وصولا إلى البحر المتوسط.

ومنذ مطلع العام الجاري يشن تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن ردا على هجماتهم في البحر الأحمر.