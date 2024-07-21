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صنعاء: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على محافظة الحديدة الى 3 شهداء و87 مصابا

وكالات
نشر في: الأحد 21 يوليه 2024 - 3:36 ص | آخر تحديث: الأحد 21 يوليه 2024 - 3:36 ص

أعلنت وزارة الصحة العامة التابعة لحركة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون)، "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على محافظة الحديدة الى 3 شهداء و87 مصابا".

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو نفذ عملية "اليد الطويلة" لضرب أهداف تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين في ميناء الحديدة غربي اليمن.

وقد استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منشآت النفط في ميناء الحديدة بالإضافة إلى محطة توليد الكهرباء في المحافظة، ما تسبب باندلاع حريق ضخم تكافح طواقم الإطفاء اليمنية للسيطرة عليه.

من جهتهم، أكدت "أنصار الله" في بيان للقوات المسلحة فيها، أنها "سترد على هذا العدوان السافر، ولن تتردد في ضرب الأهداف الحيوية للعدو الإسرائيلي"، مشددة على "اعتبار منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة".

وتأتي هذه الغارات عقب هجوم بمسيرة على مدينة تل أبيب تبناه الحوثيون فجر أمس الجمعة، أسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين.

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