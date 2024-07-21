نتنياهو يلتقي بايدن بعد غد الثلاثاء

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن بنيامين نتنياهو سيلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن بعد غد الثلاثاء، قبل يوم من إلقائه كلمة أمام جلسة مشتركة للكونجرس.

وراعت ترتيبات جدول الأعمال الزيارة تعافي الرئيس الأمريكي من كوفيد-19، بعد أن ثبتت إصابته بالفيروس في 17 يوليو، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويعزل بايدن نفسه في منزله بولاية ديلاوير منذ ذلك الحين. وكان من المتوقع في بادئ الأمر أن يلتقي الزعيمان غدا الاثنين. وربما يكون السبب وراء هذا التأخير هو إصابة بايدن بكوفيد-19، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد. ونقلت وكالة بلومبرج عن مكتب نتنياهو قوله في بيان إن رئيس الوزراء سيتوجه إلى الولايات المتحدة، صباح غد الاثنين.

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي خارج إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر الماضي.

وذكرت تقارير إعلامية أنه من المتوقع أن تتركز المناقشات أساسا على جهود تهدف إلى ضمان وقف إطلاق النار في صراع غزة وإطلاق سراح الرهائن، مقابل الإفراج عن السجناء الفلسطينيين.

ونقلت بلومبرج عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله إن أحد كبار المساعدين الأمنيين أطلع بايدن أمس السبت على التطورات في الشرق الأوسط. وفي إسرائيل، واجهت زيارة نتنياهو إلى الخارج انتقادات شديدة.

وطالب متظاهرون نتنياهو بعدم مغادرة البلاد، إلا بعد التوصل لاتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن. وسيلقي نتنياهو خطابا أمام الكونجرس الأمريكي بمجلسيه يوم الأربعاء المقبل، فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في بيان مساء الأربعاء الماضي إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا.

وقالت كارين جان بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض إن نتيجة فحص الرئيس الأمريكي جاءت إيجابية بعد حدث حضره بايدن في ولاية نيفادا. وأضافت أنه "تم تطعيمه وتعزيزه وهو يعاني من أعراض خفيفة".