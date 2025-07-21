شهدت أسواق كفر الشيخ، اليوم الاثنين، ارتفاعًا طفيفًا في أسعار الخضروات بمختلف أسواق المدن والقرى بالمحافظة عن الأيام الماضية.

وأجرت "الشروق"، جولة ميدانية لمعرفة أسعار الخضروات بمختلف أسواق المحافظة، إذ قالت رشا محمد، موظفة من مدينة كفر الشيخ، إن أسعار الخضروات شهدت ارتفاعًا طفيفًا.

وأضافت أن أسعار الطماطم والبطاطس والخيار والفلفل والجرجير ارتفعت عن الأيام السابقة، بنسبة تقترب من 15%، متمنية انخفاض الأسعار خلال الأيام المقبلة.

من جانبه تابع محمود حسني نجار مسلح، أنه ذهب للسوق لشراء بعض احتياجات المنزل، مشيرا إلى أن أسعار الطماطم ارتفعت من ٨ إلى ١٠ جنيهات للكيلو، والبطاطس من ١٠ إلى ١٢ جنيهًا للكيلو، فيما زادت أسعار الفلفل من ١٣ إلى ١٥ جنيها للكيلو، متمنيًا انخفاض الأسعار، مع تفعيل المراقبة على الأسواق من قبل التموين والمحافظة.

بدوره أضاف علي محمود تاجر خضروات، أن أسعار الخضار شهدت ارتفاعا طفيفا مع استقرار بعض الأنواع بالأسواق خلال الشهر الماضي، مشيرا إلى أن الأسعار سوف تنخفض خلال الفترة القادمة مع كثرة المعروض من إنتاج المزارعين والصوب.



ولفت إلى أن سعر كيلو الكوسة يباع بـ١٥ جنيها، بعدما كان يباع بـ١٢ جنيها، وكيلو البصل ارتفع من ٧ إلى ١٠ جنيهات للكيلو، فيما يباع كيلو الباذنجان بـ١٥ جنيها بعدما كان يباع بـ ١٢ جنيها للكيلو، ويباع الجذر بـ ١٥ جنيها بعدما كان يباع بـ ١٠ جنيهات للكيلو، متمنيًا من الجهات الرقابية أن تشدد من الرقابة على الأسواق من أجل ضبط الأسعار.

من جهته قال محمد صلاح عضو الغرفة التجارية بكفر الشيخ لـ"الشروق"، إن أسعار الخضروات تشهد تفاوتًا في الأسعار بين ارتفاع وانخفاض حسب العرض والطلب وكثافة وكمية المعروض وحسب السوق.

وأشار إلى أن السوق به تنوع بالمنتجات المختلفة، متابعًا: "نحن نعرض جميع السلع من الخضروات وغيرها بالمنافذ التابعة للمحافظة، والتموين بأسعار منخفضة عن الأسواق الحرة بنسبة تقترب من ٢٠%".

ولفت إلى أن أسعار الخضروات جيدة جدا وشهدت تراجعا عن العام الماضي نتيجة كثرة المعروض، وتعدد الأصناف ونحن نتابع كل السلع والأسواق بالمحافظة بالتعاون مع المحافظة والتموين، مضيفا أن الفترة القادمة سوف تشهد كثرة الحملات التموينية لمتابعة الأسواق والسلع.