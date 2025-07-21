كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، في تقرير فني مفصل، عن أسباب ضعف وانقطاع المياه بعدد من قرى المحافظة، إلى جانب خططها المقترحة للحلول العاجلة لمعالجة الأزمة.

وأوضح التقرير، الذي أعدته المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن القرى المتضررة تتبع مراكز (بني سويف – ببا – ناصر – الواسطى – إهناسيا)، وأن الأسباب تنوعت بين ضعف الشبكات، ووقوع القرى بنهايات خطوط المحطات، وزيادة الأحمال في الصيف، إضافة إلى التوسع العمراني غير المخطط.

ورصد التقرير أبرز القرى المتأثرة، والحلول المقترحة، ومنها قرى شرق النيل (عزبة الحمرايا وبياض العرب) التي تعاني من ضعف الخدمة، ويجري تنفيذ توسعات بمحطة تل ناروز ضمن "حياة كريمة"، والتنسيق مع جهاز مدينة بني سويف الجديدة للربط الإضافي.

أما قرية نزلة السعادنة، فتعاني من ضعف الشبكات، وجارٍ دراسة توسعات لمحطة معصرة نعسان، فيما يتم توفير المياه لمنطقة ورشة سنور بعدد ساعات يومياً مع الدفع بسيارات مياه.

وفي عزب الملاحيات بمركز ببا، يرتبط الحل بالانتهاء من توسعات محطة كفر ناصر، بينما بدأ التشغيل التجريبي لتوسعات محطة أشمنت بمركز ناصر، وجارٍ تأهيل محطة ناصر المطورة، مع تركيب رافع مياه لقرية دنديل لتحسين الخدمة بعزبة مطيريد وكوم أبو خلاد.

وفي صفط الشرقية وعزبة أبو النور بالواسطى، تعاني الخدمة من الضعف لاعتمادها على محطة الترافلتريشن، ويجري التنسيق لإنشاء محطة جديدة، أما في إهناسيا فتشمل الخطة رفع طاقة خط طرد محطة البديني، واستفادة عزبة شاويش من توسعات معصرة نعسان.

وأكد التقرير أن باقي التجمعات السكنية لا تعاني من انقطاعات، وأن المحطات تعمل بكامل طاقتها، مع التدخل السريع لإصلاح الأعطال الطارئة، لافتًا إلى أن موجة الحر وزيادة الاستهلاك من أبرز أسباب ضعف الخدمة حاليًا.

وأعادت الشركة التأكيد على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية، وتكثيف الجهود الميدانية والفنية لتحسين مستوى الخدمة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بشأن رصد ومعالجة شكاوى الأهالي المتداولة عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.