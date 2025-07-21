شهيدان وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات شمال مدينة غزة

استشهد مواطنان، مساء اليوم الأحد، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال استهدفت منتظري المساعدات الإنسانية شمال مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

ووفق مصادر طبية، فقد ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 132 منذ ساعات فجر اليوم، بينهم 94 شهيدا من منتظري المساعدات الإنسانية.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أسفر حتى الآن عن استشهاد 58,895 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 140,980 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.