السوداني: الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال عامين ومشاريع طاقة متجددة تدخل الخدمة قريبًا

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بأن الحكومة العراقية تنفذ حاليا مشاريع واعدة باتجاه التحول نحو الطاقة المتجددة/الطاقة الشمسية، وهناك مشاريع ستدخل الخدمة خلال أقل من عام.

وقال السوداني خلال مراسم إطلاق العمل التنفيذي في مشروع تأهيل وحدتين حراريتين قائمتين بطاقة 320 ميجاواط ونصب وحدتين جديدتين بطاقة 320 ميجاواط في محطة كهرباء الدورة الحرارية جنوبي بغداد، إن هذه "المحطة الحرارية مهمة كونها تقع وسط بغداد وتستثمر مخرجات مصفاة الدورة لتمرير النفط الخام وستكون وفق المواصفات والمحددات البيئية"، حسب ما ورد في بيان للحكومة العراقية.

وأضاف "أن وزارة الكهرباء، ومن خلال مشروع فك الاختناقات لقطاعي النقل والتوزيع حافظت على استمرارية ومعدل مقبول بتجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين".

وذكر أن "الحل النهائي الذي شخصته الحكومة منذ اليوم الأول لتسلمها المسؤولية هو في تأمين الوقود والاستقلال بالطاقة، وهي مستمرة بالعمل لتوفير الوقود لكل محطات انتاج الطاقة، وبنهاية عام 2027 سيكون هناك إكتفاء ذاتي بتأمين الغاز لكل المحطات العاملة والجديدة".

وقال رئيس الحكومة العراقية إن الحكومة باشرت بتتفيذ "مشاريع واعدة على مستوى الطاقة المتجددة/الطاقة الشمسية وهناك مشاريع ستدخل الخدمة خلال أقل من عام".

وحسب البيان فإن "هذه المشاريع ستسهم في تعزيز المنظومة الكهربائية في جانب بغداد-الكرخ، من خلال ربطهما بالشبكة الداخلية بما يدعم استقرار التوزيع الكهربائي ويغطي جزءا من الأحمال المتزايدة محليا".

وسيجري تأهيل الوحدتين القائمتين وفق جدول زمني يضمن استمرارية تشغيل المحطة وعدم توقف الإنتاج، وبالإعتماد على الوقود المتوفر من مصفى الدورة.







