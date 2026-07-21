إعلام القاهرة تشارك بوفد من أساتذتها وطلابها في المدرسة الصيفية بجامعة أوتونوما برشلونة

شارك وفد من أساتذة وطلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة وسام نصر، عميدة الكلية، في فعاليات المدرسة الصيفية التي نظمتها جامعة أوتونوما برشلونة بإسبانيا، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الأكاديمي بين الجانبين، بهدف دعم التعاون الدولي، وتبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية، والارتقاء بمهارات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن مشاركة طلاب وأساتذة جامعة القاهرة في البرامج الدولية تعكس التزام الجامعة بتوفير تجربة تعليمية عالمية، تجمع بين التميز الأكاديمي والانفتاح على أحدث الممارسات المهنية والبحثية، مشيرا إلى أن فعاليات برشلونة تجسد رؤية الجامعة في إتاحة الفرصة للاحتكاك بالممارسات الأكاديمية والمهنية المتقدمة مع أرقى الجامعات العالمية.

وأضاف رئيس الجامعة أن مشاركة وفد كلية الإعلام في المدرسة الصيفية بجامعة أوتونوما برشلونة تعكس حرص الجامعة على إتاحة فرص تعليمية وتدريبية نوعية لطلابها وأعضاء هيئة التدريس، بما يمكنهم من الاطلاع على أحدث التجارب العالمية في مجالات الإعلام والاتصال، والذكاء الاصطناعي، والإعلام الرقمي، ويسهم في بناء كوادر إعلامية تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع الإعلامي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة وسام نصر، عميدة كلية الإعلام، أن المشاركة في المدرسة الصيفية تأتي في إطار خطة الكلية لتطوير العملية التعليمية، وتعزيز الشراكات الدولية مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة، بما يتيح للطلاب التعرف على أحدث الاتجاهات العالمية في مجالات الإعلام الرقمي، وصناعة المحتوى، والذكاء الاصطناعي، والإنتاج الإعلامي، وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيقات المهنية الحديثة.

وأضافت أن البرنامج وفر بيئة تعليمية وتدريبية ثرية أتاحت للطلاب الاحتكاك المباشر بخبرات أكاديمية ومهنية دولية، وأسهمت في تنمية قدراتهم الإبداعية والمهنية، مشيرة إلى اعتزازها بالمستوى المتميز الذي ظهر به طلاب الكلية خلال المشاركة، وما قدموه من أداء مشرف وتفاعل إيجابي داخل الورش التدريبية والنقاشات العلمية، بما يعكس جودة التأهيل الأكاديمي الذي تقدمه الكلية وقدرة طلابها على تمثيل الجامعة بصورة تليق بمكانتها الأكاديمية المرموقة.

وتضمن البرنامج التدريبي، الذي استمر لمدة أسبوعين، سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة في مجالات الإعلام والاتصال، والذكاء الاصطناعي، والإعلام الرقمي، وصناعة المحتوى، والصحافة متعددة المنصات، وآليات تصميم وإدارة الحوارات الإعلامية، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والإنتاج الإعلامي، وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين من جامعات دولية مرموقة، مما أتاح للمشاركين التعرف على أحدث الممارسات والخبرات العالمية في هذه المجالات.

كما شمل البرنامج عددا من الزيارات الميدانية للمؤسسات الإعلامية والمهنية في إسبانيا، حيث زار الوفد هيئة الإذاعة والتليفزيون الإسبانية، للتعرف على منظومة العمل داخل المؤسسات الإعلامية وآليات إنتاج المحتوى وإدارته، إلى جانب زيارة نقابة الصحفيين الإسبانية، والاطلاع على دورها في تنظيم المهنة، والدفاع عن حقوق الصحفيين، والتعرف على أبرز التجارب المهنية والإعلامية، بما يعزز من الخبرات العملية للمشاركين، وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيقات المهنية على أرض الواقع