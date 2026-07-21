صالون الثقافة الجماهيرية بالمنصورة يناقش أسباب العنف الأسري وسبل مواجهته

شهد مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة فعاليات صالون الثقافة الجماهيرية تحت عنوان "العنف الأسري الرؤى والحلول"، وذلك ضمن أنشطة هيئة قصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالمحافظات.

أدارت فعاليات الصالون الدكتورة سمية عودة، رئيس نادي الأدب المركزى بالدقهلية، وشاركت به كل من الدكتورة أمينة إبراهيم، مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، الدكتورة داليا السيد الأتربي، عضو مجلس الشيوخ وعضو المجلس القومي للمرأة، والدكتورة أماني السيد غبور.

وشهد حضور الدكتور عاطف خاطر مدير عام فرع ثقافة الدقهلية، الدكتورة ماجده جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، الدكتورة سلوى زيد عضو المجلس القومي للمرأة، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة، وأعضاء نادي الأدب المركزي بالمنصورة وعدد كبير من الشعراء والإعلاميين.

واستهلت الفعاليات بكلمة رحبت خلالها الدكتورة سمية عودة بالحضور، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من المشكلات المجتمعية الحالية ترجع بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى العنف الأسري، مؤكدة أهمية نشر الوعي وتعزيز الحوار المجتمعي لبناء أسرة مستقرة ومجتمع أكثر تماسكا.

من ناحيتها، ناقشت الدكتورة داليا السيد الأتربي، مفهوم العنف الأسري، وصورة المختلفة موضحة أنه لا يقتصر على الإيذاء الجسدى بل يشمل العنف النفسي واللفظي، وأيضا التمييز بين الأبناء في التعليم والميراث والحياة الكريمة.

وأشارت الدكتورة أمينة إبراهيم أن العنف الأسري هو تعمد إيذاء أحد أفراد الأسرة لآخر سواء بقصد أو بغير قصد، موضحة أسبابه ومنها أنماط التربية الخاطئة والتدليل الزائد والتمييز بين الأبناء.

وقدمت إحصائيات صادرة من منظمة الصحة العالمية حول النساء المعنفات، لافتة أن العنف لا يولد في لحظة وإنما هو نتاج تراكمات سلوكية واجتماعية.

وأكدت الدكتورة أماني السيد غبور، أن العادات والتقاليد والموروثات المجتمعية الخاطئة، ومنح أحد أفراد الأسرة سلطة مطلقة، من أبرز أسباب العنف الأسري، واختتمت حديثها مقدمه مجموعة من التوصيات للحد من الظاهرة، وفي مقدمتها ترسيخ ثقافة الحوار باعتبارها الركيزة الأساسية للاستقرار والتفاهم داخل الأسرة.

نفذ الصالون الثقافي من خلال الإدارة العامة للثقافة العامة، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، وبالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الدقهلية، واختتمت فعالياته مع فقرة فنية قدمها المطرب محمد شريف، نالت إعجاب الحضور.