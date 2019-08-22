ريد ستار يتعادل مع يونج بويز ويلامس مرحلة المجموعات لدوري الأبطال

خيم التعادل الإيجابي 2 / 2 على لقاء يونج بويز السويسري مع ضيفه ريد ستار الصربي اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم يونج بويز بهدف مبكر جاء عبر لاعبه الإيفواري روجيه أسالي في الدقيقة السابعة، لكن ريد ستار أدرك التعادل سريعا عن طريق ميلوس ديجينيك في الدقيقة 17.

وأضاف الأرجنتيني ماثيو ايزكويل جارسيا الهدف الثاني لريد ستار في الدقيقة 46، غير أن الفرنسي جوليوم هوارو أحرز هدف التعادل ليونج بويز في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة، تأجل حسم التأهل إلى مباراة العودة التي ستقام في العاصمة الصربية بلجراد الأسبوع المقبل، حيث يكفي ريد ستار، الفائز باللقب عام 1991، التعادل السلبي أو الإيجابي 1 / 1، حتى يحجز بطاقة التأهل لمرحلة المجموعات.

في المقابل، أصبح يتعين على يونج بويز الفوز بأي نتيجة، أو التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق 2 / 2، لتفادي خطر الخروج المبكر من البطولة القارية.