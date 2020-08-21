تقدم المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بلحيق، باسم البرلمان والشعب الليبي بخالص الشكر والامتنان والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، وذلك بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الجمعة في مصر»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الجمعة، أن الشعب المصري وقف بجانب الشعب الليبي في كل المحن التي مرت بليبيا على مدار تاريخها، متابعًا: «نتطلع إلى وقف إطلاق النار ودعم القرار الذي صدر اليوم، وإخراج المرتزقة من ليبيا، ووقف التدخلات الخارجية، وانطلاق العملية السياسية من جديد».

وأشار إلى التوجه إلى إنهاء المعاناة الشعب الليبي من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديد؛ يعمل على توحيد مؤسسات الدولة خلال الفترة المقبلة للمضي قدمًا في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأُعلن في ليبيا اليوم الجمعة، وقف فوري للعمليات القتالية وإطلاق النار في جميع الأراضي الليبية، وذلك في بيانين منفصلين من مجلس النواب وحكومة الوفاق في طرابلس، ودعا البرلمان في بيانه إلى طي صفحات الصراع والتطلع إلى المستقبل وبناء الدولة وإطلاق مصالحة وطنية شاملة، فيما دعت حكومة الوفاق إلى إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس القادم.

وحظى وقف إطلاق النار في ليبيا بتأييد دولي واسع، وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنها خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية واستعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا، فيما رحبت الأمم المتحدة والعديد من الدول بهذه الخطوة.