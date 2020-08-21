أعلن مسؤول بالخارجية الكويتية، عن ترحيب الكويت بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأعرب المسؤول، نقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، مساء الجمعة، عن أمله في أن يفضي الحوار السياسي الداخلي المزمع المباشرة فيه إلى حل دائم يكفل الأمن والاستقرار ووحدة الأراضي الليبية، ويحقق تطلعات الشعب الليبي، ويضع حدًا للتدخلات الخارجية بما تنطوي عليه من تهديد للأمن والاستقرار في ليبيا وإضرار بالأمن القومي العربي.

ودعا المسؤول بالخارجية الكويتية الأطراف الليبية للتجاوب لوقف إطلاق النار، بما يمكن من الوصول للحل الدائم والشامل، وينهي الاقتتال والصراع في ليبيا ومعاناة الشعب الليبي.

وأُعلن في ليبيا اليوم الجمعة، وقف فوري للعمليات القتالية وإطلاق النار في جميع الأراضي الليبية، وذلك في بيانين منفصلين من مجلس النواب وحكومة الوفاق في طرابلس، ودعا البرلمان في بيانه إلى طي صفحات الصراع والتطلع إلى المستقبل وبناء الدولة وإطلاق مصالحة وطنية شاملة، فيما دعت حكومة الوفاق إلى إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس القادم.

وحظى وقف إطلاق النار في ليبيا بتأييد دولي واسع، وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنها خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية واستعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا، فيما رحبت الأمم المتحدة والعديد من الدول بهذه الخطوة.