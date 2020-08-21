جمارك سفاجا تضبط 9 محاولات تهرب جمركي لبضائع المتنوعة

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة عاطف أحمد غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر، بالتنسيق مع مباحث الميناء، من ضبط 9 محاولات تهرب جمركي لكمية من إكسسوارات الهواتف المحمولة والأدوية البشرية ومستحضرات وأدوات التجميل والملابس المستعملة بالمخالفة للقانون، وبلغت الرسوم والضرائب والتعويضات الجمركية المستحقة 556 ألفا و293 جنيها.



وذكر بيان صادر عن جمارك سفاجا، اليوم الجمعة، أنه في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودي بإدارة الحركة بالوردية الأولى، تم الاشتباه في مشمول 9 من البيانات الجمركية للأمتعة الشخصية الخاصة بركاب مصريين، وبالمعاينة الفعلية تبيَّن وجود 480 قطعة اكسسوارات للهواتف المحمولة و40 كاب عسكري، و340 كجم ملابس مستعملة و170 علبة مستحضرات تفتيح بشرة ومرطبات.



وعُثِر أيضاً على 172 قطعة أدوات تجميل متنوعة و289 علبة أقراص "سنترام" و21 علبة أقراص "سولبادين"، وكمية من الأدوية البشرية المتنوعة مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها.



وبلغت الرسوم والضرائب والتعويضات الجمركية المستحقة 556 ألفا و293 جنيها. وقرر مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 9 محاضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.