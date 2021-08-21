اليابان تولي المقاطعات الخاضعة لطوارئ كورونا أولوية الحصول على لقاح موديرنا

أعلن تارو كونو الوزير المسؤول عن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في اليابان، أن الحكومة المركزية ستمنح المقاطعات الخاضعة لحالة طوارئ "كورونا" أولوية طارئة لتلقي لقاح موديرنا المضاد لـ"كوفيد-19".

وقال كونو - في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم السبت - "سنعمل معًا لتسريع وتيرة التطعيمات باستخدام منتج موديرنا ولقاح من شركة فايزر".

وأضاف كونو، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الإصلاح التنظيمي، "نظرًا لوجود مناطق ترغب في الحصول على إمدادات لقاح إضافية مبكرًا، سنحاول تقديم موعد جدول التوزيع قدر الإمكان".

وبخصوص التطعيمات في أماكن العمل والجامعات، أوضح أنه يتوقع إرسال اللقاحات بحلول نهاية شهر أغسطس الجاري إلى الأماكن التي لا تزال تنتظر وصول الإمدادات، ومن المتوقع إرسال اللقاح الذي تصنعه شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية موديرنا إلى المقاطعات في سبتمبر المقبل.

واستخدمت اليابان لقاح "موديرنا" بشكل أساسي في مواقع التطعيم الجماعي التي تديرها قوات الدفاع الذاتي في العاصمة طوكيو ومقاطعة أوساكا.

وذكرت الحكومة المركزية، في وقت سابق، أن المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ ستتلقى لقاح شركة الأدوية البريطانية "استرازينيكا" وفقا لدرجة الأولوية.

ومن المقرر سريان حالة الطوارئ الخاصة بـ "كورونا"، التي تغطي 13 مقاطعة في اليابان، حتى 12 سبتمبر المقبل.