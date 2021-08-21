ووفقا لوكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، جرت مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالنهوض بعملية التسوية الليبية، وفقا لقرارات مؤتمر برلين والقرارين 2510 و 2570 لمجلس الأمن الدولي، واعتماد إطار تشريعي مناسب.

كما ناقش الجانبان قضايا تعزيز نظام وقف الأعمال العدائية، وإنشاء قوات مسلحة مشتركة في البلاد، بالاعتماد على عمل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5 + 5".

وأكد الجانب الروسي - مجددا - موقفه المبدئي الداعم لحل القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال الوطني من قبل الليبيين أنفسهم على أساس توافقي، مشددا على المساعدة الضرورية من المجتمع الدولي والدور المركزي للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها.

وتسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة - منذ مارس الماضي - مهامه في ليبيا، وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.