الفلبّين تعترف بوجود عدوى مجتمعية لسلالة دلتا بعد أسابيع من الإنكار

أقرت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم السبت، بأن سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا بلغت مرحلة العدوى المُجتمعية عقب أسابيع من إنكار وجود انتقال مجتمعي لمتغير الفيروس التاجي الأكثر عدوى في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الفلبينية ماريا روزاريو فيرجير - في تصريح نقلته صحيفة "فيل ستار" المحلية - إن "العينات والنتائج القادمة من مركز الجينوم الفلبيني أثبتت أن هنالك عدوى مجتمعية".

ويعد هذا خروجًا ملحوظًا عن تصريحات وزارة الصحة السابقة التي تميل إلى رفض المفاهيم القائلة بوجود انتقال مجتمعي لمتغير دلتا، حيث من المفترض أنه لم يكن هناك دليل كافٍ لإثبات ذلك.

يذكر أن مصطلح العدوى المجتمعية يطلق عندما يصاب الأشخاص بمرض على الرغم من عدم وجود اتصال معروف بشخص مصاب.