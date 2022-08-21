مدحت صالح يحيي جمهوره بـ«قلب واحد» بمحكى القلعة ومروة ناجى تتلألأ بأداء مميز

أمسية ساحرة أقيمت على مسرح المحكي ضمن فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء وخلالها استقبل بترحاب وحفاوة بالغة أكثر من 4000 مشاهد الفنان الكبير مدحت صالح الذى ظهر بكامل لياقته الفنية وتغنى بنخبة من أعماله الخاصة وعدد من مؤلفات التراث بمصاحبة الموسيقار وعازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته.

وكان من الأغاني التي قدمها مدحت صالح في الحفل، "برمي السلام، راجعين يا هوى، يتقال، المليونيرات، يوم ما قابلتك، 3 سلامات، قلب واحد، قد الوعد، النور مكانة في القلوب، ماشي في ضلها، مافيا، وردى، نورتي قلبى وابن مصر التى اختتم بها الحفل.

قبله تلألأت المطربة مروة ناجى وانتزعت إعجاب الجميع بأداء مميز فى ليلة حب لوردة الجزائرية قادها باقتدار المايسترو إيهاب عبد الغفار وشدت بنخبة من أعمال الفنانة الراحلة تفاعل معها الحضور وردد كلماتها منها فى يوم وليلة، أكدب عليك، ليالينا ويا أهل الهوى.

كما ارتدت نجمات الأوبرا للموسيقى العربية رضوى سعيد، شروق، مروة حمدى قفاز الجادة ونجحن فى جذب الأنظار بجمال الأصوات وصدق الأداء وقدمن أنا مالى، العيون السود، لو سالوك، الربابة ووحشتونى.