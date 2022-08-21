وزيرة البيئة: التوافق مع الاشتراطات البيئية يعطي فرصة للمنتج أن يخرج للعالمية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا مهمًا عام 2020، يقضي بمراجعة كل محطات الصرف الصناعي والصحي على مستوى الجمهورية، لافتة إلى تشكيل لجنة لمتابعة الأمر برئاسة وزارة البيئة، وتضم وزارات الصحة والإسكان والري والتنمية المحلية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، أن اللجنة قسمت المناطق الصناعية وراجعت المحطات ووجدت مخالفات في بعضها، موضحة أنها وضعت بعد ذلك خطط للإصلاح.

وأعربت عن سعادتها للجولة الثانية التي أجرتها اليوم للمنطقة الصناعية بـ6 أكتوبر، قائلة إن فكر البيئة أصبح مختلفًا، كما ان أصحاب المصانع أخبروها بأنهم «يتمنون زيارة مسؤولي الوزارة لهم، حتى يساعدوهم».

وأكدت وزيرة البيئة أن «التكلفة التي صممت بها محطات الصرف الصناعي بالمنطقة اقتصادية بنسبة 100%»، لافتة إلى أن المياه المعاد تدويرها بعد خلوها من الشوائب والمواد العالقة، تستخدم في ري المساحات الخضراء الموجودة.

وذكرت أن الأمر يعود على صاحب المصنع بفائدتين؛ الأولى تقليل استخدام المياه الأمر الذي ينعكس على قيمة الفاتورة، والثانية توفير المياه المستخدمة في زراعة الأشجار، معلنة عن تحقيق وفر اقتصادي بنسبة تتراوح ما بين 27% إلى 38% لتلك المصانع، اعتبارًا من عام 2020.

وشددت على أهمية التوافق مع الاشتراطات البيئية؛ لأنه يعطي فرصة للمنتج أن يخرج للعالمية، متابعة عن علاقة محطات الصرف الصناعي بتغير المناخ: «القضية لها تأثير على الموارد المائية، وإعادة التدوير مهم في ظل محدودية الموارد بالدولة».

وتوجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، صباح اليوم الأحد إلى مدينة السادس من أكتوبر، لتفقد عدد من المنشآت الصناعية، وافتتاح عدد من محطات معالجة مياه الصرف الصناعي بالمدينة.