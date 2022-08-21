القاهرة الدولي للمونودراما يهدي دورته الخامسة لاسم خالد صالح

أعلنت إدارة مهرجان أيام القاهرة للمونودراما، تكريم النجم الراحل خالد صالح وإهداء الدورة الخامسة لاسمه، والتي تقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة في الفترة من 12 وحتى 16 سبتمبر المقبل.



وقال الدكتور أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان، إن الفنان خالد صالح واحد من المسرحيين الذين عشقوا خشبة المسرح منذ بدايته بمسرح مراكز الشباب والمسرح الجامعي ومركز الهناجر للفنون، وإهداء الدورة الخامسة له هو تشريف للمهرجان واحتفاء بقامة فنية مسرحية ومثل في العطاء الفني والابداع.



وعن تكريم الفنان خالد صالح، قال الفنان أحمد خالد صالح، إن التكريم هو تظاهرة حب لإبداعات والده الراحل خالد صالح، والذي دوما ما كان يمثل له التكريم خاصة في مجال المسرح مكانة خاصة، لأنه عشقه الأول منذ الصغر، موجها الشكر لإدارة أيام القاهرة الدولي لمونودراما لإهداء الدورة الخامسة لاسم والده وتكريمه.



وتابع صالح: "من الجميل أن يكرمك المسرح عن عطاء كبير ومشوار طويل من محبته، بكل مشاعر الحب التي يكنها الجمهور للفنان خالد صالح وإبداعه الذي لا ينسى.