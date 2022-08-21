 بايدن يؤكد الالتزام بتحقيق العدالة العرقية في يوم ذكرى العبودية - بوابة الشروق
الأحد 21 أغسطس 2022 7:07 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟

النتـائـج تصويت

بايدن يؤكد الالتزام بتحقيق العدالة العرقية في يوم ذكرى العبودية

أ ش أ
نشر في: الأحد 21 أغسطس 2022 - 6:26 ص | آخر تحديث: الأحد 21 أغسطس 2022 - 6:27 ص

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزام إدارته بمواصلة العمل على تحقيق العدالة العرقية في بلاده.
جاء ذلك في سياق بيان للبيت الأبيض بمناسبة يوم ذكرى بداية نظام العبودية في الولايات المتحدة.
وقال بايدن إنه منذ أكثر من 400 عام تم إحضار 20 إفريقيا مستعبدا بصورة قسرية إلى شواطئ ما أصبحت تعرف فيما بعد بالولايات المتحدة، مشيرا إلى أن ملايين آخرين سرقوا وبيعوا في القرون التي تلت، كجزء من نظام العبودية الذي وصفه بأنه ذنب أمريكا الأصلي.
ولفت إلى أن أولئك الرجال والنساء، الذين تعرضوا للاستعباد، وأحفادهم قدموا مساهمات لا حصر لها في بناء هذه الأمة، مشيرا إلى أنه كان قد أعلن في العام الماضي يوم 19 يونيو عطلة وطنية باعتباره يوم التحرر من العبودية.
ونبه إلى أن الدول العظمى لا تختبئ من تاريخها، بل تعترف بماضيها سواء بالانتصارات أو المآسي، واليوم هو يوم التفكير في الخسائر الفادحة للرق وفي قدرة بلاده على التعافي والخروج بقوة من هذه الخسائر رغم ما حدث من فظائع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك