تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات نتج عنها انهيار سد في ولاية هيماتشال براديش، شمالي الهند، وأدى ذلك إلى سقوط ضحايا.

ويظهر مقطع فيديو مياه الفيضانات التي تمر فوق جسم السد المنهار، الذي تسبب في مقتل شخصين على الأقل، حسبما ذكرت قناة "تي آر تي ناو" التركية، اليوم الأحد.

ولفتت القناة إلى أن الفيديو تم تصويره أمس السبت، بينما قالت صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية، إن الأمطار الغزيرة تسببت في حدوث انهيارات أرضية وتدمير العديد من المنازل والطرق والجسور.

كما أشارت الصحيفة إلى وجود العديد من المفقودين والجرحى، بينما تواصل فرق الإنقاذ جهودها لمواجهة آثار الأمطار والفيضانات.

وأوضحت الصحيفة أن إجمالي أعداد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في أماكن متفرقة بالولاية وصل إلى 22 قتيلا بينهم 8 من عائلة واحدة.

