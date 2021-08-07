السيطرة على حريق محدود بمخلفات ورقية بجوار سور دير العذراء في جبل درنكة بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن السيطرة على حريق محدود ببعض المخلفات الورقية بجوار سور المبانى السكنية بدير العذراء في جبل درنكة التابعة لمركز أسيوط، وذلك خلال احتفالات الدير السنوية بختام صورم العذراء، ولم يؤثر الحريق على سير الاحتفال الذى استكمل فعالياته بحضور كل القيادات الدينية للدير وآلاف الحضور من المواطنين.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد بتمكن تمركز قوات الحماية المدنية المتمركزة بدير العذراء بدير درنكة من السيطرة على حريق بعض المخلفات الورقية بجوار سور المبانى السكنية بالدير مساء اليوم، التى لم تسفر عن أي خسائر، وتم استكمال فعاليات الاحتفال وسط تواجد أمنى مكثف من قوات الحماية المدنية ورجال الاسعاف تحسبا لأي طارئ نتيجة الحضور الكبير من المواطنين لاحتفالات الدير السنوية.

وأشار محافظ أسيوط -فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم- إلى أن المواطنين يواصلون الاحتفال داخل الدير وجميع كنائسه، ولا يوجد ما يدعو للقلق، واستقرار الأوضاع، مناشداً جميع وسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر وعدم نشر أي معلومات أو بيانات غير رسمية منعاً لإثارة القلق، مؤكدا تواصله المستمر مع قيادات الدير وطمأنة المواطنين.

كان محافظ أسيوط قد وجه كافة القيادات التنفيذية بالتنسيق مع القيادات الأمنية وقيادات الكنيسة والدير لاستقبال الاحتفال هذا العام وتذليل كل العقبات أمام المواطنين والتنسيق مع إدارة المرور لوضع خطة مرورية لمنع التكدس والزحام المروري لتسهيل الحركة المرورية ووصول الزوار إلى الدير، فضلًا عن وضع الكوردونات والحواجز الحديدية وتغيير بعض المسارات والضخ بكفاءات من رجال الشرطة في محيط الدير والطرق المؤدية إليه.

ولفت إلى التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي للدفع بسيارات المياه لسد احتياجات الزوار والمترددين على الدير والتنسيق مع التنشيط السياحي وإدارة السياحة لاستقبال الوفود المشاركة في الليلة الختامية وتوزيع مطويات وCD لشرح الأماكن السياحية التي تتمتع بها المحافظة، فضلا عن التنسيق مع مديرية الصحة ومرفق الإسعاف بتوفير سيارات الاسعاف والنقاط الطبية بمقر محيط الدير، خلال الاحتفال بذكرى رحلة العائلة المقدسة داخل الأراضى المصرية وختام احتفال الدير السنوى بصيام العذراء والتي يحتفل بها أقباط مصر كل عام فى الفترة من 7 أغسطس وحتى 21 أغسطس.