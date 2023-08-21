بثت وسائل إعلام فلسطينية، موقع فيديو يُظهر حشودا من قوات الاحتلال الإسرائيلي وهي تتأهب لشن عمليات مداهمة وتفتيش واسعة بحثًا عن منفذي عملية الخليل.



وشوهد في مقطع الفيديو، نحو أربعة أطفال فلسطينيين وهم في طريق عودتهم من المدرسة، حيث اضطروا لتغيير مسارهم بسبب غلق قوات الاحتلال للطريق.





عاجل| تغطية صحفية: قوات الاحتلال تقوم بعمليات مداهمة وتفتيش واسعة بحثًا عن منفذي عملية الخليل. pic.twitter.com/YVgCs29JB5 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 21, 2023

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أفادت بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت مدينة الخليل منطقة عسكرية، وقررت إغلاق مداخلها بالحواجز العسكرية.



جاء ذلك في أعقاب عملية إطلاق النار قرب مستوطنة كريات 4 في مدينة الخليل، التي أسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة آخر.