إعلام عبري: الاحتلال يعلن الخليل منطقة عسكرية بعد عملية إطلاق النار

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أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت مدينة الخليل منطقة عسكرية، وقررت إغلاق مداخلها بالحواجز العسكرية.

جاء ذلك في أعقاب عملية إطلاق النار قرب مستوطنة كريات 4 في مدينة الخليل، التي أسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة آخر.

وفرضت قوات الاحتلال، طوقا أمنيا شاملا على مدينة الخليل، فيما تحرك قوات إسرائيلية خاصة لسد منافذ الخليل.

وشارك مروحيات عسكرية في البحث عن منفذي الهجوم، الذين لم يتم الكشف عن هويتهم حتى الآن.

وقتلت مستوطنة وأصيب آخر بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار قرب كريات أربع في الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت تقارير عبرية، إن إطلاق النار جنوب الخليل تم من مركبة مسرعة، فيما نجح المنفذون في الانسحاب.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، إنّ المستهدفين بعملية إطلاق النار مستوطن (35 عامًا) أصيب بجراح خطيرة، ومستوطنة (40 عامًا) بجراح بالغة أعلن عن مقتلها لاحقًا.

وأكدت القناة السابعة العبرية، أن جيش الاحتلال ضرب طوقًا أمنيًا حول المنطقة التي وقعت فيها العملية جنوبي الخليل.