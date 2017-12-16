قال محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، ومستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إنّ أكثر من 55 عاما قضتها إسرائيل في محاولة فرض هيمنتها المعنوية وفصل القدس عن بقية الأراضي الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أن إسرائيل استخدمت أدوات أمنية واقتصادية لتحقيق هذا الغرض، عملا على إيجاد حاجز بين مكونات الشعب الفلسطيني المختلفة في كل الأراضي المحتلة.

وأشار إلى أنّ كل هذه السنوات شهدت فشلا إسرائيليا ذريعا في فرض رؤيتها ومخططها على الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الحقيقة الوحيدة القادرة على البقاء تتجسد بشكل يومي وهي تتمثل في أن الشعب الفلسطيني وحدة واحدة على كل المستويات.

وتابع: «ما بني على فشل لن يقود إلا إلى مزيد من فشل.. وإسرائيل تفشل منذ 1967 حتى اليوم.. فشلت في جعل الفلسطينيين في القدس إسرائيليين سواء بالسياسة أو بالاقتصاد أو بغير ذلك».

واعتبر أن أحد أهم أسباب الفشل يتمثل في العقلية العنصرية التي تتعامل بها سلطة الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أنه مهما فعلت إسرائيل من محاولات لفرض رؤيتها على القدس، ومحاولة سلخ المقدسيين عن بقية الجسد الفلسطيني، فلن تنجح في ذلك مُطلقا.

وشدد على أن خطط الاحتلال السابقة لم تؤتِ بثمارها، وفشلت في تحقيق الرؤية والأهداف الإسرائيلية، ما يعني أنه مهما شددت تل أبيب من إجراءات وسياساتها فلن تنجح.