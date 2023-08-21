رئيس وزراء باكستان يعد بإعادة بناء الكنائس المحروقة بسبب مزاعم التجديف

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وعد رئيس وزراء باكستان المؤقت أنور الحق كاكار اليوم الاثنين، بإعادة بناء العديد من الكنائس التي أحرقتها حشود غوغائية من المسلمين الغاضبين بسبب مزاعم تجديف ضد رجال مسيحيين.

وزار كاكار الجالية المسيحية في بلدة جارانوالا في إقليم البنجاب بوسط البلاد بعد أيام من إحراق كنائس ومنازل في حملة أثارت إدانات عالمية.

وقال كاكار في استنكار شديد للهجمات التي يقودها أتباع جماعة إسلامية متطرفة: "هذا يكشف عن مرض ظهر في مجتمعنا، وإنه لسلوك شيطاني".

وأعلنت السلطات في البنجاب بالفعل عن خطة لتوزيع مليوني روبية باكستانية (6800 دولار) على كل عائلة تعرضت منازلها للإحراق.

وقال كاكار إن الحكومة ستعيد بناء جميع الكنائس.

وقال المتحدث باسم الشرطة مبشر شاه، إنه تم اعتقال نحو 160 مشتبها بهم بينهم من قادوا الغوغاء حيث يواجهون عدة تهم من بينها الإرهاب.