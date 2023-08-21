هانيس فولف يتولى منصب مدير الشباب والتدريب والتطوير في الاتحاد الألماني

تولى هانيس فولف المدير الفني السابق لكل من فريقي شتوتجارت وباير ليفركوزن، منصب مدير الشباب والتدريب والتطوير في الاتحاد الألماني لكرة القدم.

وكان القرار الذي أعلن، اليوم الاثنين، متوقعا منذ فترة طويلة، وقد تولى فولف جزءا من المهام التي كان يقوم بها أوليفر بيرهوف في وقت سابق.

وكان بيرهوف مسؤولا عن كل المسارات التي تهدف لخدمة المنتخب الأول وكذلك عن الأمور التنظيمية للمنتخب الأول نفسه.

وأقيل بيرهوف في ديسمبر الماضي بعد أن خرج المنتخب الألماني من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للنسخة الثانية على التوالي.

وجرى تقسيم المهام التي كان يقوم بها بيرهوف، ليتولى رودي فولر جزءا منها عبر منصب المدير الرياضي للمنتخب الأول، بينما يتولى الجزء الآخر من المهام، هانيس فولف - 42 عاما - بموجب قرار اليوم.

وقال بيرند نيوندورف رئيس الاتحاد الألماني في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين :"إنه جزء مهم في الهيكل الجديد الذي نرغب في بنائه."

وأضاف :"يتمتنع بالكثير من الخبرة، ليس فقط هنا في الاتحاد، والتي تشكل أهمية كبيرة، ولكن أيضا في كرة القدم الاحترافية ومسابقات الدوري الاحترافية."

ومن جانبه، قال فولف، الذي سيعاونه لاعبا ألمانيا السابقان ساندرو فاجنر وهانو باليتش :"سنوفر قوة دفع للتدريب الجيد للشباب في ألمانيا، نود العمل يدا بيد مع جميع الجهات المعنية من أجل تطوير التدريب في جميع ملاعب كرة القدم في بلادنا."