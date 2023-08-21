«ثلاثة أسابيع» مسلسل يجمع فنانين من سوريا ولبنان والأردن والإمارات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يستعد فنانون من سوريا والأردن ولبنان والإمارات لتصوير مسلسل درامي جديد بداية من الشهر المقبل.

وقالت شركة ويسي للإنتاج الفني، في بيان اليوم الإثنين، إن المسلسل الجديد يحمل اسم (ثلاثة أسابيع) وسيبدأ تصوير الموسم الأول منه الشهر المقبل بين الإمارات ولبنان.

وأضافت أن المسلسل من بطولة الفنان السوري عبد المنعم عمايري، واللبنانية باميلا الكيك، والفنان السوري سلوم حداد، والنجم الأردني منذر رياحنه، والممثلة السورية سوزان نجم الدين، والممثل والمطرب اللبناني طوني عيسى.

ويشارك في أحداث المسلسل عارضة الأزياء والممثلة اللبنانية ريم خوري، والمنتج اللبناني مجد جعجع والممثل الإماراتي أحمد عبد الرزاق.

وقال المنتج مجد جعجع إن العمل الفني الجديد يعد باكورة إنتاج الشركة ضمن خطة سنوية لإنتاج مجموعة من الأعمال الدرامية والأفلام السينمائية.

وأضاف أن المسلسل من تأليف الكاتب الدكتور محمد البطوش ومن إخراج محمد لطفي.