إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة ونابلس

أصيب فلسطيني بالرصاص الحي، وآخرون بحالات اختناق، اليوم الإثنين، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي متظاهرين، على الحدود الشرقية لمدينة غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بإصابة مواطن بالرصاص، وآخرين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال عشرات المواطنين؛ الذين خرجوا في تظاهرة في ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك، وفي ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على المقدسات والأسرى، على مقربة من الحدود الشرقية لمدينة غزة.



وأضافت أن المصاب نُقل إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، عبر مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية دعت للمشاركة في الفعالية الجماهيرية على أرض ملكة شرق المدينة، نصرة للمسجد الأقصى.



وأشارت الوكالة، إلى إصابة ستة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، خلال اقتحامها بلدة بيتا، جنوب نابلس.



وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن خمسة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، بينما أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتا.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق الرصاص، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب المواطنين، كما داهمت أحد المنازل، وفتشته.