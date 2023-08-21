إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة الغربية وغزة

أفادت مصادر فلسطينية، بإصابة عشرات الفلسطينيين، اليوم الاثنين، في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية: "إن 8 شبان أصيبوا بالرصاص الحي أحدهم بالرأس والعشرات بالاختناق، خلال مداهمة قوات جيش الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر على رأس شاب من الخلف أثناء توجهه نحو مصاب آخر، دون أن يشكل أي خطر، ما أدى لإصابته بجروح خطيرة.

في هذه الأثناء أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في أماكن متفرقة من مدينة الخليل ومداخل بلدات وقرى الخليل في جنوب الضفة الغربية.

واندلعت المواجهات بعد أن أغلق جيش الاحتلال مداخل ومخارج الخليل بحواجز عسكرية وبوابات حديدية، إثر عملية إطلاق نار استهدفت مركبة لمستوطنين ظهر اليوم ما أدى إلى مقتل مستوطنة وإصابة آخر بجروح خطيرة.

في السياق أعلنت وزارة الصحة في غزة عن إصابة 18 شخصا بينهم صحفي بجراح مختلفة خلال مواجهات مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة خلف السياج الفاصل شرق القطاع.

وسبق المواجهات اعتصام شعبي دعت إليه الفصائل في غزة في الذكرى الـ54 لإحراق المسجد الأقصى في القدس.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب في كلمة عن الفصائل خلال الاعتصام، أن المسجد الأقصى "مقدس إسلامي بحت وهو حق للمسلمين وحدهم لا يخضع للقسمة والتفاوض والتنازل عن أي جزء منه".