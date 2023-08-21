لحظة نقل المستوطنة القتيلة في عملية إطلاق النار جنوبي الخليل

بثت وسائل إعلام فلسطينية، مقطع فيديو يوثق لحظة نقل مستوطنة قتلت في عملية إطلاق النار جنوبي مدينة الخليل.



وتأكد مقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة آخر بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار قرب كريات أربع في الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

تغطية صحفية: لحظة نقل المستوطنة القتيلة بعــملية إطلاق النار جنوب الخليل. pic.twitter.com/39ivAeWjV7 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 21, 2023



وسبق أن أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بتسجيل إصابات في إطلاق نار على سيارة مستوطنين قرب مستوطنة كريات 4.



وقالت تقارير عبرية، إن إطلاق النار جنوب الخليل تم من مركبة مسرعة، فيما نجح المنفذون في الانسحاب.



وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، إنّ المستهدفين بعملية إطلاق النار مستوطن (35 عامًا) أصيب بجراح خطيرة، ومستوطنة (40 عامًا) بجراح بالغة أعلن عن مقتلها لاحقًا.



وأكدت القناة السابعة العبرية، أن جيش الاحتلال ضرب طوقًا أمنيًا حول المنطقة التي وقعت فيها العملية جنوبي الخليل.