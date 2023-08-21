 مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال


نشر في: الإثنين 21 أغسطس 2023 - 11:03 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 أغسطس 2023 - 11:03 ص
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض إجراءات مشددة، والتضييق على دخول المصلين للمسجد الأقصى والتنقل بحرية في باحاته.

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