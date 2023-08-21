فوز أريفالو بالسباق الرئاسي في جواتيمالا

فاز المرشح الديمقراطي الاجتماعي برناردو أريفالو بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة بجواتيمالا.

وتفوق أريفالو، الذي ينتمي لحزب موفيمينتو سيميلا (حركة البذور)، على السيدة الأولى سابقا والمرشحة الرئاسية ثلاث مرات ساندرا توريس، حيث نال 85ر58% من أصوات الناخبين، مقابل 40ر36% لمنافسته، بعد فرز جميع الأصوات تقريبا من قبل الهيئة العليا للانتخابات مساء أمس الأحد.

وبذلك يخلف أريفالو، الذي تعهد بمكافحة الفساد ومقاومة تآكل الديمقراطية في أكبر دولة بأمريكا الوسطى من حيث عدد السكان، الرئيس الحالي، المحافظ أليخاندرو جياماتي، الذي لم يكن مسموحا له بخوض السباق الرئاسي مجددا، بحسب نظام الانتخابات.

وشاب عملية التصويت محاولات قامت بها النخبة السياسية ومكتب المدعي العام لإيقاف صعود أريفالو بأي وسيلة. وقد أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء هذا الأمر.