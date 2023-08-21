مندوب فلسطين بالجامعة العربية يطلع سفير اليابان على ممارسات وانتهاكات الاحتلال

أطلع مندوب فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، سفير اليابان فوق العادة والمفوض لدى الجامعة العربية، أوكا هيروشي، على الممارسات والسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تقوم بها الحكومة الأكثر تطرفا في إسرائيل.



كما استعرض العكلوك خلال اللقاء الذي عقد في سفارة اليابان بالقاهرة اليوم، على الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة المحاصر منذ سنوات طويلة من الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى ما تمارسه إسرائيل من محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.



كما تناول اللقاء بشكل موسع التحضير للاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى التعاون العربي الياباني والذي سيعقد في الخامس من الشهر المقبل، والفقرات الخاصة بالقضية الفلسطينية التي ستخرج في البيان الختامي، بالإضافة إلى سبل توطيد العلاقات الفلسطينية اليابانية في المرحلة المقبلة بصفة اليابان دولة صديقة وعضو فاعل بالمجتمع الدولي.



وأعرب السفير العكلوك عن تقديره للدعم الياباني الإقتصادي لفلسطين، مطالبا بضرورة أن تخطو بخطوات إضافية بإتجاه القضية الفلسطينية وأهمها دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتأكيد أن مبادرة السلام العربية هي الخطة العربية الوحيدة وممر السلام العربي الوحيد من خلال إنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وحل قضية اللاجئين حلا عادلا إستنادا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتجسيد استقلال دولة فلسطين.



وأكد ضرورة أن ينعكس ذلك في البيان الختامي الذي سيصدر عن منتدى التعاون العربي الياباني الشهر المقبل، مشددا على أنه لابد من الحفاظ على اللغة المتقدمة التي تحققت عام 2017 في الإجتماع الوزاري الأول الذي عقد بالقاهرة.



كما أكد سفير اليابان دعم بلاده للمؤسسات والتنمية لدعم الاستقلال الإقتصادي لدولة فلسطين ولدعم حقوق الشعب الفلسطيني، ودعم حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.



وأعرب سفير اليابان، عن قلقه بشأن الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، وما ينتهجه الإحتلال بحق الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه سينقل وجهة النظر الفلسطينية إلى طوكيو ليتضمن البيان الختامي الصادر عن المنتدى فقرات تدعم حقوق الشعب الفلسطيني.