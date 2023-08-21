حرس السواحل الإيطالي يحتجز سفينة الإنقاذ الألمانية أورورا

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الاثنين، أنها احتجزت مؤقتا سفينة الإنقاذ الألمانية "أورورا".

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" اليوم الاثنين، بأن خفر السواحل الإيطالي أوقف السفينة التابعة لمنظمة الإغاثة الألمانية "سي ووتش" لمدة 20 يوما، وأن المنظمة أكدت هذا الخبر.

وقالت السلطات إن السبب يرجع لتجاهل السفينة مرسوما حكوميا. وكان طاقم السفينة التي يبلغ طولها 14 مترا قد توجه بها إلى جزيرة لامبيدوزا بعد إنقاذ 72 شخصا من البحر الأبيض المتوسط، ولكن السلطات كانت قد خصصت لها في وقت سابق التوجه إلى ميناء تراباني في شمال غرب صقلية، وهو مكان أبعد.

وأوضح رجال الإنقاذ البحري أنه لم يكن من الممكن وصول السفينة إلى الميناء وذلك بسبب نفاد مخزونها من الوقود ومياه الشرب. وقالت "ريبيكا بيركر"، رئيسة عمليات سي ووتش في بيان،:"ببساطة لم يكن لدينا خيار آخر سوى دخول لامبيدوزا".

وطالبت منظمة سي ووتش بالإفراج الفوري عن أورورا، وإضافة إلى الاحتجاز، تواجه سي ووتش غرامة تصل إلى عشرة آلاف يورو (نحو 10 آلاف و900 دولار)، ويشكل رجال الإنقاذ البحري المدنيون شوكة في جنب الحكومة الإيطالية اليمينية برئاسة جورجا ميلوني.