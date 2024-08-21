إطلاق اسم الدكتور علاء عبدالعزيز على الدورة 31 من مهرجان المسرح التجريبي

- 26 عرضا مسرحيا تمثل 19 دولة عربية وأجنبية

-"ماكبث المصنع" و"حيث لا يراني أحد" وعرض الافتتاح "صدى جدار الصمت" تمثل مصر

-دكتور مدحت العدل رئيسًا للجنة تحكيم العروض وسلوى محمد علي عضوًا

يكرم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته 31 من مصر الفنانان محمود حميدة ودكتور محمد عبد المعطي ومهندس الديكور دكتور صبحي السيد وفرقة البرشا المسرحية.

ومن لبنان الفنان وليد عوني ومن مملكة البحرين الفنان يوسف الحمدان، ومن العراق دكتور ميمون الخالدي، ومن اليونان الفنان ساڤاس پاتساليدس، ومن الإمارات الكاتب محمد سعيد الظنحاني، ومن السعودية الكاتبة والناقدة ملحة عبدالله، ومن استوانيا الفنان مارت ميوس.

كما أطلق المهرجان على دورته 31، اسم المؤلف المسرحي الراحل دكتور علاء عبد العزيز استاذ الدراما بالمعهد العالى للفنون المسرحية بأكاديمة الفنون.

وتشكلت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لهذا العام، من السيناريست والشاعر دكتور مدحت العدل رئيسًا للجنة، وعضوية كل من: الفنانة سلوى محمد علي (مصر)، الفنان جون سيبي أوكومو (كينيا)، الفنان ساڤاس پاتساليدس (اليونان)، الفنان مارت ميوس (استوانيا)، الفنان والأكاديمي دكتور عبدالاله السناني (السعودية)، الكاتب والروائي هزاع البراري (الأردن)، ومقرر اللجنة الفنان آدهم سيد، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم الإعلان فيه عن تفاصل الدورة 31 من المهرجان، والمقرر إقامتها في الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل، وقدمه الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر، بحضور أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، ولفيف من الإعلاميين والنقاد.

وأعلن الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي المنسق العام للمهرجان عن اختيار عرض "صدى جدار الصمت" للمخرج وليد عوني، ليكون مفاجأة حفل الافتتاح، المقام في الأول من سبتمبرعلى المسرح الكبير بدار أوبرا القاهرة، إلى جانب مشاركة العرض في المسابقة الرسمية للمهرجان كأحد العروض المصرية المشاركة، ، وهو إنتاج مشترك بين المهرجان ودار الأوبرا المصرية.

وكشف الدكتور أيمن الشيوي، مدير المهرجان التجريبي، خلال المؤتمر الصحفي، عن اختيار الفنان والمؤلف المسرحي الإماراتي إسماعيل عبدالله، رئيس الهيئة العربية للمسرح، ليكون شخصية العام المسرحية للدورة 31 من المهرجان.

كما كشفت الفنانة منى سليمان رئيس لجنة العروض بالمهرجان، عن قائمة العروض المشاركة في الدورة الجديدة من المهرجان، حيث يشارك 26 عرضا مسرحيا يملثون 19 دولة عربية وأجنبية، وتقدم للجان مشاهدة العروض المصرية والعربية والأجنبية، ما يقرب من 460 عرضا مسرحيا، تم اختيار 26 للمشاركة في المسابقة الرسمية، حيث يشارك من مصر 3 عروض مسرحية، هم: "ماكبث المصنع"، إنتاج كلية طب أسنان جامعة القاهرة، وإخراج محمود الحسيني، وعرض" حيث لا يراني أحد"، إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، إخراج محمود صلاح محمد عطية، وعرض "صدى جدار الصمت" إخراج وليد عوني.

وتشارك العروض العربية ب10 عروض هي: "بوتكس (الأردنية)"، "شجرة اللبان موشكا (سلطنة عمان)"، "تاء التأنيث ليست ساكنة (العراق)"، "الألباتروس (تونس)"، "فطائر التفاح (المغرب)"، "صمت (الكويت)"، "قرط (تونس)"، "الظل الأخير (السعودية)"، "معتقلة (فلسطين)، "زغرودة (الإمارات)".. بالإضافة إلى 3 عروض على هامش المهرجان - خارج المسابقة الرسمية - هى: "أبرة (الإمارات)"، "حكاية درندش (العراق)"، "ضوء (السعودية)".

أما العروض الأجنبية المشاركة في المهرجان فهي: "Autorretrato" (الاكوادور )، "Medea Treno" (أسبانيا)، "WOUND" (ألمانيا)، "Salon" (المجر)، "BEHULA LAKHINDAR PALA AN INNOVATIVE HUMAN PUPPET SHOW (الهند)، "Celebrators" (اليونان)، "Polarities 01: Clytemnestra VS Agamemnon" (اليونان)، "Elevator" (رومانيا)، "Water" (جنوب أفريقيا)، "Bab(b)el" ( ألمانيا).

وتكونت لجنة المشاهدة واختيار العروض المصرية من: الفنان الدكتور مدحت الكاشف، الناقدة الدكتورة وفاء كمالو، والفنانة الدكتورة ياسمين فراج، المخرج جلال عثمان، ومصمم الديكور حازم شبل، والناقد باسم صادق، والدكتور عمر المعتز بالله، والفنانة ميريت ميشيل.

أما لجنة مشاهدة العروض العربية والأجنبية فتكونت من (اللجنة العليا للمهرجان) الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، والدكتور محمد الشافعى المنسق العام للمهرجان، ومديرا المهرجان، الدكتورة دينا أمين والدكتور أيمن الشيوى، وعضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتورة أسماء يحيي الطاهر، والمخرج أحمد البوهي، ومقرر اللجنة مارينا جلبي.

ويشهد المهرجان إقامة 6 ورش فنية، هي ورشة "الحركة وتشابك الجسد" ويقدمها جاستن دي ييجر من (هولندا)، وورشة "مسرح الابتكار الجماعي" وتقدمها أولجا بوزلي من (اليونان)، وورشة "السينوغرافيا واقعا وخيال" وتقدمها شادية زيتون من لبنان، وورشة "مسرح إعادة الحكي: التمثيل التجسيدي" وتقدها داليا صبور من (مصر)، وورشة "تعريفية بطريقة عمل ميخائيل تشيخوف/ الممثل والمخرج/ مع الممثل" يقدمها عجاج سليم من (سوريا)، وورشة "الانغماس الدرامي" ويقدمها رافاييل بينيتو من (إسبانيا).

بالإضافة إلى 3 دورات تفاعلية (ماستر كلاس)، هي: "من المعبد إلى المسرح.. ماستر كلاس في تتبع أصول المسرح المصري" يقدمه عمر المعتز بالله من (مصر)، وماستر كلاس "السياسة الثقافية" تقدمه مايكه ليتاو من (ألمانيا)، وماستر كلاس "نقاش مع الراقص و مصمم الرقصات فرناندو ميلو من (البرازيل)".

"المسرح وصراع المركزيات" هو المحور الفكري الرئيسي الذي تم اختياره للدورة المقبلة من المهرجان، وهناك محور آخر بعنوان "رد الجميل" ويتضمن عددًا من الندوات منها "د. عبد الرحمن عرنوس"، و"المخرج البحريني عبد الله السعداوي"، و"الطيب الصديقي" من المغرب، و"المخرجة رجاء بن عمار" من تونس.

وتتكون لجنة الأبحاث العلمية والندوات لهذه الدورة من د. سامح مهران رئيسا، وعضوية كل من د. أحمد مجاهد، ود. محمد سمير الخطيب، ود. محمد أمين عبدالصمد.

ويصدر المهرجان 11 إصدارًا خلال دورته 31، تتنوع ما بين ترجمات لدراسات وأبحاث علمية في المسرح وعلومه، ونصوصا عالمية، وهي: "التمثيل المجسد" تأليف ريك كمب وترجمة أحمد عبد الفتاح، "نظرية الأداء" تأليف ريتشارد شيكنر وترجمة أحمد عبد الفتاح، "سطوة المهرجين" تأليف كريستيان سالمون وترجمة د. يوسف أمفزع، "المسرح والحياة" تأليف راشيل راجالو وترجمة د. محمد سيف، "مسيرة مسرح المجاميع المعاكسة" إعداد وترجمة قاسم البياتلي، "فن التركيب المسرحي" تأليف باربرا جروناو وترجمة د. مروة مهدي، و"المسرح وغوايته المركزية" تأليف د. نورس عادل هادي، "صرخة في وجه النقد المميت" تأليف يوسف الحمدان، "تجارب معاصرة في المسرح" تأليف د. سامح مهران، "الهندسة النفسية في المسرح الأوربي" تأليف مصطفى أحمد فهمي. كما يصدر المهرجان الترجمة العربية للنص المسرحي "لعب الأدوار" تأليف سيبي أوكومو وترجمة نسمة سالم.



