وزيرا خارجية تركيا والولايات المتحدة يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، صباح اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أونجو كيتشيلي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن الوزيرين بحثا خلال الاتصال، مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

Dışişleri Bakanımız @HakanFidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün (21 Ağustos) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Karşı tarafın talebi üzerine yapılan görüşmede, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerindeki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı. — Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@SpoxTR_MFA) August 21, 2024

ووصل بلينكن الثلاثاء إلى الدوحة، بعد زيارة القاهرة، في المرحلة التالية من جهوده الدبلوماسية التي تستهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، في ظل استمرار قضايا الخلاف الرئيسية بين إسرائيل وحماس.

والاثنين الماضي، زار وزير الخارجية الأمريكي تل أبيب، معلناً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافق على المقترح الأمريكي الذي قدمه بايدن سابقاً.

كذلك شدد على أن «كل يوم حرب يمر في قطاع غزة يشكل تهديداً على حياة المحتجزين الإسرائيليين»، مشيراً إلى أن المقترح الأمريكي هو الأفضل لإنهاء المعاناة، وإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة.



